Ди Марцио: Артур перейдет в «Ювентус», Пьянич – в «Барселону»

Клубы обменяются игроками, «бьянконери» доплатят «Барсе» 15 млн евро.

23-летний полузащитник «Барселоны» Артур близок к переходу в туринский «Ювентус».

Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По его данным, «Ювентус» и Артур уже согласовали все детали – официальному осуществлению трансфера препятствует лишь тот факт, что «бьянконери» пока не договорились с «Барсой» об обратном переходе 30-летнего Миралема Пьянича.

Чемпионат Италии Sport: «Интер» просит с «Барсы» 85 млн евро и Фирпо за Лаутаро 18/06/2020 В 19:17

«Ювентус» заплатит за Артура 70+5 млн евро, «Барса» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы. Таким образом, клубы совершат размен игроками, но итальянская сторона доплатит испанской 15 миллионов.

Артур подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт. Зарплата бразильца в туринском клубе составит 5 млн евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Пьянича с «Барселоной» будет рассчитан на четыре года, Миралем получит зарплату в размере 7,5 млн евро за сезон.

Роналду наконец забил пенальти, Дибала сотворил шедевр – голы «Юве» в ворота «Болоньи»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Франции Mundo Deportivo: «Барса» летом 2019-го пообещала Неймару купить его, чтобы он не перешел в «Реал» 04/04/2020 В 08:17