У Роналду гол с пенальти и ассист в игре с аутсайдером, хотя партнеры лишили его еще двух очков

Но с «Лечче» туринцы справились и так.

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Лечче».

Команда из зоны вылета осталась в меньшинстве уже в первом тайме. На 30-й минуте центрбек Фабио Лучиони ошибся в обработке мяча и в отборе выставил ногу, на которую напоролся набежавший Родриго Бентанкур. Арбитр Марко Пиччинини удалил игрока «Лечче» за фол последней надежды.

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На 41-й минуте опеки Лучиони как раз и не хватило, Криштиану Роналду со свободной позиции расстреливал голкипера после подачи углового, но кивок Криша улетел выше перекладины.

Спустя еще две минуты Роналду чуть не оформил результативный пас, но Федерико Бернардески не забил в пустые с прострела португальца.

Во втором тайме «Юве» прорвало. На 53-й минуте Пауло Дибала остался один перед штрафной и точно пробил в дальнюю девятку.

После часа игры Лука Россеттини свалил Роналду в штрафной и привез пенальти, Криштиану хладнокровно пробил с точки.

На 83-й минуте португалец в контратаке отдал классный пас пяткой, вышедший на замену Гонсало Игуаин протащил мяч в штрафную и расстрелял голкипера.

А еще через две минуты Дуглас Коста разыграл угловой, низко навесил во вратарскую, и продавивший защитника Маттейс де Лигт спокойно внес мяч в сетку.

4:0 – «Ювентус» отделал аутсайдера Серии А и закрепился на первом месте в таблице.

У Криштиану Роналду в этом матче гол и результативная передача. Всего у него 23 гола и 4 ассиста в чемпионате Италии.

35-летний португалец поучаствовал почти в половине результативных атак «Ювентуса». В Серии А-2019/20 туринский клуб забил 56 мячей, у Роналду 27 очков.

Криш забил 20-й команде Серии А за время выступления в «Ювентусе».

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