37-летний Рибери бодренько обыграл двух защитников на фланге, накрутил третьего и засандалил «Лацио»

Роббери возвращается.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери сотворил невероятную красоту.

Это случилось в выездном матче 28-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Чудеса начались на 25-й минуте. На левом фланге латераль гостей Федерико Чеккерини влетел в защитника, чуть не потерял мяч и продлил атаку не глядя пяткой.

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Передача пришла к Франку Рибери. Он остался у штрафной перед двумя защитниками, легко финтами прошел Марко Пароло и Патрика и пробрался внутрь. Француз еще одним движением припугнул Франческо Ачерби, сместился в центр и точно пробил в дальний угол ворот Томаса Стракоши.

Гол Рибери остался единственным для «Фиорентины» в этой встрече. Во втором тайме Чиро Иммобиле с пенальти и Луис Альберто с игры вывели «Лацио» вперед, а удаление Душана Влаховича на 90-й минуте лишило «фиалок» шансов на победу – 1:2.

37-летний Франк Рибери перешел в клуб из Флоренции летом 2019 года. До этого он 12 сезонов выступал за мюнхенскую «Баварию».

Параллельно с голом Франка другой символ немецкого гранда Арьен Роббен объявил о возобновлении спортивной карьеры и возвращении в родной «Гронинген».

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