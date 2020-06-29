Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро

Артур («Барселона»)
Фото: Getty Images
Первый топ-трансфер посткоронавирусной эпохи.
Бразильский полузащитник Артур Мело перешел из «Барселоны» в «Ювентус». В воскресенье, 28 июня, он прибыл в Италию на медосмотр, 23-летнего игрока сопровождали юрист, брат и отец. Пресс-служба «Ювентуса» заявила, что Мело подписал с клубом 5-летний контракт.
29 июня каталонцы официально подтвердили сделку: за Артура клуб выручил 72 млн евро, еще 10 млн могут попасть в казну испанского клуба в качестве бонусов.
Чемпионат Италии
Ди Марцио: Артур перейдет в «Ювентус», Пьянич – в «Барселону»
25/06/2020 В 19:48
- Артур выступал за «Барселону» с лета 2018 года. Он перешел из бразильского «Гремио» за 31 миллион евро.
- Ранее сообщилось, что в противоположном направлении отправится полузащитник «Юве» Миралем Пьянич.
В 1997-м фанаты «Барсы» назвали Карлоса макакой. Гвардиола заявил, что Роберто не стоит жаловаться
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Италии
La Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной»
08/05/2020 В 10:44
Чемпионат Италии
Ди Марцио: Артур перейдет в «Ювентус», Пьянич – в «Барселону»
25/06/2020 В 19:48