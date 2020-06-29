Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро

Первый топ-трансфер посткоронавирусной эпохи.

Бразильский полузащитник Артур Мело перешел из «Барселоны» в «Ювентус». В воскресенье, 28 июня, он прибыл в Италию на медосмотр, 23-летнего игрока сопровождали юрист, брат и отец. Пресс-служба «Ювентуса» заявила, что Мело подписал с клубом 5-летний контракт.

29 июня каталонцы официально подтвердили сделку: за Артура клуб выручил 72 млн евро, еще 10 млн могут попасть в казну испанского клуба в качестве бонусов.

Чемпионат Италии Ди Марцио: Артур перейдет в «Ювентус», Пьянич – в «Барселону» 25/06/2020 В 19:48

Артур выступал за «Барселону» с лета 2018 года. Он перешел из бразильского «Гремио» за 31 миллион евро.

Ранее сообщилось, что в противоположном направлении отправится полузащитник «Юве» Миралем Пьянич.

В 1997-м фанаты «Барсы» назвали Карлоса макакой. Гвардиола заявил, что Роберто не стоит жаловаться

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Чемпионат Италии La Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной» 08/05/2020 В 10:44