«Ювентус» продлил контракты с Кьеллини и Буффоном до 2021 года

Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини, «Ювентус»
Фото: Getty Images
Перспективные юнцы проведут в большом футболе еще как минимум сезон.
Туринский «Ювентус» объявил о продлении действующих соглашений с защитником команды Джорджо Кьеллини и вратарем Джанлуиджи Буффоном.
Контракты футболистов пролонгированы на год – до лета 2021 года.
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Таким образом, для Буффона следующий сезон станет 20-м в футболке туринского клуба, для Кьеллини – 16-м.
- 42-летний Буффон – рекордсмен «Ювентуса» по проведенным за клуб матчам в Серии А (479).
- 35-летний Кьеллини отыграл за «бьянконери» 509 матчей во всех турнирах. В этом сезоне на его счету 3 выхода на поле.
Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро
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