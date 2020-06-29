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Джорджина выложила фото с яхты, которое учит нас искать красоту на заднем плане

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
16 минут назад

Внимательные глазки все заметят.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась отдыхом на яхте.

На опубликованном снимке девушка лежит на палубе в желтом слитном купальнике и обмотала голову футболкой, чтобы спрятаться от палящего солнца.

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Тем не менее в кадре видны глаза Родригес и большое кольцо на безымянном пальце левой руки.

«Великий – это тот, кому не нужно гасить свет остальных, чтобы сиять самому», – поделилась мудростью Джорджина в комментарии к посту.

  • Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.

Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина

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