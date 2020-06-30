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Роналду показал новый вариант прически – теперь у него кудряшки

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Полиция моды одобряет.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал новый вариант прически.

35-летний футболист распустил волосы, которые обычно собирает в косичку, и они завились, образовав кудряшки. «Что думаете о моем внешнем виде как у брата?» – написал Роналду, выложив фото с одноклубником Хуаном Куадрадо.

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  • В сезоне-2019/20 Роналду забил 23 мяча и сделал четыре ассиста.
  • «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии после 28 туров.

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