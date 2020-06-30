Роналду показал новый вариант прически – теперь у него кудряшки

Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Полиция моды одобряет.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал новый вариант прически.
35-летний футболист распустил волосы, которые обычно собирает в косичку, и они завились, образовав кудряшки. «Что думаете о моем внешнем виде как у брата?» – написал Роналду, выложив фото с одноклубником Хуаном Куадрадо.
Чемпионат Италии
Джорджина выложила фото с яхты, которое учит нас искать красоту на заднем плане
10 ЧАСОВ НАЗАД
- В сезоне-2019/20 Роналду забил 23 мяча и сделал четыре ассиста.
- «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии после 28 туров.
Джорджина оделась в Prada и показала, как отдыхает с Кришем на яхте
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Примера А
Тевес: «Объединю Месси и Роналду в одной команде на прощальном матче»
27/06/2020 В 08:59
Чемпионат Италии
У Роналду гол с пенальти и ассист в игре с аутсайдером, хотя партнеры лишили его еще двух очков
27/06/2020 В 07:11