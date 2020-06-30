5 лет в «Ювентусе» – главный отрезок в карьере Зидана. Благодаря Серии А француз стал великим

В Турине Зизу научился всему, что помогает ему побеждать с «Реалом».

Современные болельщики знают Зинедина Зидана по трем подряд победам в ЛЧ во главе «Реала» и драматичному поражению от Италии в финале ЧМ-2006. Некоторые слышали о магии лысого плеймейкера сборной Франции в 1990-х, когда он сделал дубль в финале другого решающего матча – против Бразилии. Клубную карьеру Зизу до трансфера в «Реал» за рекордные 75 миллионов евро почти не вспоминают, хотя талантливый полузащитник превратился в главную звезду мирового футбола еще до переезда в Мадрид.

Летом 1996-го француз перешел в «Ювентус» из «Бордо» за три миллиона евро после неудачного выступления на Евро (медиа на родине обвинили его в проигранном полуфинале с чехами). Мало кто представлял такого игрока в чемпионате, где каждый тур творили чудеса Роналдо, Роберто Баджо и Габриэль Батистута. Первые месяцы ушли у Зидана на адаптацию, и журналист из La Repubblica даже уничижительно назвал новичка легкоатлетом-любителем среди одержимых спринтеров. Но когда Зинедин привык к требованиям главного тренера Марчело Липпи, критикам пришлось сменить тон.

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В первом же сезоне Зизу стал чемпионом Италии, выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Неудачный финал ЛЧ против дортмундской «Боруссии» не испортил впечатление от выступлений француза. Фанаты восхищались его видением поля, ассистами любой сложности и важными голами. «Зидан – современная 10-ка, – хвалил Липпи. – Когда он теряет мяч, то мгновенно пытается его вернуть. Благодаря целеустремленности и физической подготовке он помогает команде в отборе».

В ответ игрок объяснял прогресс положительным влиянием коуча, который заставил его по-новому ценить каждую победу: «Липпи словно включил свет для меня. До прихода в «Ювентус» футбол был для меня работой и удовольствием. В Турине желание побеждать овладело мной и больше никогда не покидало». За первые три года в Серии А Зизу идеально усвоил принцип, ставший для него ключевым уже в тренерской карьере: нет смысла тактически ограничивать игроков мирового уровня, достаточно создать подходящие условия, чтобы они проявили себя лучше всего.

«Конечно, я даю команде указания в том, что касается перемещений в атаке, – признался Липпи. – Но я не могу ожидать, что по ходу игры футболисты будут полностью следовать моим рекомендациям. Когда тренируешь таких звезд, как Зидан, Алессандро дель Пьеро и Кристиан Вьери, нельзя ожидать, что они будут действовать только так, как хочется тренеру». Известно, что Жозе Моуринью требует тотального подчинения даже от креативщиков, а предматчевые установки Пепа Гвардиолы игроки сравнивают с лекциями, однако Зидан придерживается в «Реале» подхода, которому сам научился у Липпи.

«В основном мы играли по схеме 4-4-2, но для меня количество полузащитников не является таким уж важным вопросом, – сказал Зидан в ноябре 2016-го после разгромной выездной победы над «Атлетико» (3:0). – Когда мы действуем интенсивно и сосредоточенно, я не беспокоюсь за результат даже на таком трудном стадионе». Экспертам тяжело сформулировать основные пункты тренерской философии француза, потому что он далек от конкретных догм, подстраивается под обстоятельства и не перегружает игроков теорией. Он перенял такой метод не только у Липпи: тренировавшие плеймейкера на разных этапах карьеры Карло Анчелотти и Висенте дель Боске также предпочитали гармонию в команде тактической дрессировке.

Зинедин Зидан в «Ювентусе» Фото: Getty Images

Если искать чисто игровые характеристики тренерского подхода Зидана, то он однозначно испытал влияние прагматиков из Серии А. «В Зизу всегда будет что-то итальянское, – согласен Липпи. – Он учился у итальянских тренеров, таких как я и Анчелотти. Я не сомневаюсь, что это сыграло ключевую роль в его игровом и тренерском прогрессе». «Реал» Зидана прославился не выдающейся результативностью или стремлением к тотальному доминированию, а результатами. Он чаще действовал сдержанно и побеждал благодаря классу игроков в отдельных эпизодах, чем за счет ярких комбинаций.

Удивительно, но такая ориентированность на результат не раздражает ни капризных болельщиков «Реала», ни президента клуба Флорентино Переса, который не раз гнал тренеров за малейшее несоответствие ожиданиям. Спокойная и методичная работа в доброжелательной атмосфере – главная фишка Зизу, впечатлившая даже испанского миллиардера. «Зидан – талант в чистом виде, но он также всегда готов чем-то пожертвовать и очень упорен в стремлении к идеалу, – дал тренеру точную характеристику Перес. – В нем всегда сохраняется голод к победам и трофеям».

В отличие от Гвардиолы или Юргена Клоппа Зидана не смущает необходимость обороняться большую часть матча или удерживать преимущество в ответной встрече плей-офф ЛЧ. Такой подход можно считать примитивным, если он заканчивается провалом, но в случае Зизу унаследованный у Липпи и Анчелотти максимализм полностью оправдан.

След «Ювентуса» в тренерской философии Зидана легко проследить, если вспомнить, что вместе с ним за туринцев выступали Антонио Конте и Дидье Дешам. Итальянец и француз считаются чуть ли не главными прагматиками современного еврофутбола: один выиграл АПЛ с «Челси» на контратаках и доминировал в Италии с «Ювентусом», другой привел сборную к победе на ЧМ, ограничив недисциплинированного Поля Погба. Именно Зидана, Конте и Дешама Липпи выделяет среди главных учеников.

Зинедин Зидан и Яп Стам, «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Наше поколение обязано всем итальянскому футболу и тому, что он дал нам, – согласился Дешам. – В психологическом и техническом плане в Серии А от меня требовалось больше, чем когда-либо до этого. Я научился брать на себя ответственность и обрел уверенность».

Бешеная самоотдача – еще одно качество, которому Зидан уделяет большое внимание со времен итальянской карьеры. Ему неслучайно тяжело дались первые месяцы в «Ювентусе»: молодой француз терпел изматывающие тренировки жесткого коуча по физподготовке Джампьеро Вентроне. Тот вешал на поле «позорный колокольчик» – в него должен был позвонить первый игрок, который не выдержал и ушел в раздевалку. «Дешам предупреждал меня о тренировках, но я не думал, что все так плохо, – вспоминал Зидан. – Часто ближе к концу занятия я настолько уставал, что чувствовал тошноту».

Когда Зизу насладился титулами в «Ювентусе», то понял, насколько важно трудиться до изнеможения в любых обстоятельствах. После назначения на должность главного тренера «Реала» он неслучайно пригласил для улучшения физической формы игроков Антонио Пинтуса – тот входил в команду Вентроне в середине 1990-х и за несколько месяцев сделал из мадридцев самую выносливую команду Европы.

«Ни один тренер не мог научить Зидана чему-то новому в плане тактики, – уверен Липпи. – С великими игроками тренеру нужно всего лишь заставить их понимать значение определенных ситуаций, развить в них соответствующий менталитет. Необходимо, чтобы они чувствовали, насколько важно выкладываться ради команды». Простой, но эффективный менеджмент, тактическая гибкость и поддержание в игроках постоянной нацеленности на результат – так можно резюмировать почерк Зидана, который сформировался как топ-футболист и будущий топ-тренер именно в «Ювентусе».

Гарет Бэйл, Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Неудивительно, что только возвращение француза решило проблемы «Реала», назревшие после продажи Криштиану Роналду. Зизу универсален, он виртуозно варьирует тактику и не зависит от конкретных игроков, даже если речь идет о звезде масштаба португальца. В этом сезоне мадридцы забили в 32-х матчах Ла Лиги на 12 мячей меньше «Барсы», но на два очка опережают каталонцев во главе таблицы и уверенно идут к титулу. После третьего места в прошлом сезоне Пересу стоит поблагодарить за преображение не только любимого француза, но и Марчело Липпи – без него Зидан точно не достиг бы такого величия.

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