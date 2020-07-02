Ашраф Хакими, «Реал Мадрид»
Фото: Getty Images
Чемпионат Италии станет намного быстрее.
Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими стал футболистом миланского «Интера».
30 июня он прошел медицинский осмотр в Италии. Хакими подписал пятилетнее соглашение с новым клубом.
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По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, Ашраф обошелся руководству «нерадзурри» в 40 миллионов евро. Испанская газета AS добавила, что зарплата новичка в миланском клубе составит 5 миллионов евро в год.
- Воспитанник «Реала» провел последние два сезона в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.
- В чемпионате Германии-2019/20 21-летний марокканец провел 33 матча за «черно-желтых», забил пять мячей и отдал 10 результативных передач.
- По сообщениям Sky Sport Italia, у «Мадрида» после сделки не будет права обратного выкупа Хакими за гарантированную сумму.
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