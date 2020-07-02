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Хакими перешел из «Реала» в «Интер»

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Ашраф Хакими, «Реал Мадрид»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
39 минут назад

Чемпионат Италии станет намного быстрее.

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими стал футболистом миланского «Интера».

30 июня он прошел медицинский осмотр в Италии. Хакими подписал пятилетнее соглашение с новым клубом.

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По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, Ашраф обошелся руководству «нерадзурри» в 40 миллионов евро. Испанская газета AS добавила, что зарплата новичка в миланском клубе составит 5 миллионов евро в год.

  • Воспитанник «Реала» провел последние два сезона в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.
  • В чемпионате Германии-2019/20 21-летний марокканец провел 33 матча за «черно-желтых», забил пять мячей и отдал 10 результативных передач.
  • По сообщениям Sky Sport Italia, у «Мадрида» после сделки не будет права обратного выкупа Хакими за гарантированную сумму.

В «Реале» совсем не растут воспитанники. Хакими мог стать первым

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