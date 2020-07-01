После удара Роналду мяч влетел в ворота «Дженоа» со скоростью более 100 км/ч

Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Криш может пробить и еще сильнее – прецеденты были.
Гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Дженоа» вошел в список рекордов футболиста.
По данным O Jogo, после удара 35-летнего Роналду мяч летел в ворота со скоростью 105 километров в час. Португалец может заставить мяч двигаться еще быстрее – в сезоне-2009/10 и в 2012 году он забивал «Марселю» и «Леванте», и скорость движения мяча почти достигла 120 километров в час.
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- Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Ювентуса».
- Кроме Роналду, за туринский клуб забили Пауло Дибала и Дуглас Коста.
- В книге рекордов Гиннеса самым сильным ударом назван удар испанца Хавьера Галана – в 2002 году он придал мячу скорость в 129 км/ч.
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