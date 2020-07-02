Девушка футболиста «Ромы» Мирко Антонуччи Джиневра Ламбруски
Фото: Eurosport
Мирко Антонуччи вернулся в «Рому» и ни о чем не жалеет.
Воспитанник «Ромы» Мирко Антонуччи с января 2020 года выступал за «Виторию Сетубал», но его аренда неожиданно была прервана португальским клубом. Причина: улыбки и танцы в соцсетях через несколько часов после поражения в очередном матче чемпионата от «Боавишты» (1:3).
Теперь 21-летний полузащитник возвращается в Рим вместе со своей девушкой – звездой инстаграма и Tik Tok Джиневрой Ламбруски. На сеньориту подписано 563 тысячи человек, для которых она публикует огненные фото с пляжей и не только. На многих из них мелькает сам Антонуччи, который только рад развлекаться в компании девушки.
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