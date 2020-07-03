Буффон: «После завершения карьеры доучусь в школе – родители доставали меня с этим 30 лет»

Великий вратарь будет учиться с подростками.

Футболист «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился планами на ближайшие годы после завершения карьеры.

«Когда я уйду из футбола, у меня будет год творческого отпуска – смогу посвятить время самому себе и семье. И я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого», – рассказал итальянец в инстаграм-лайве.

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Джиджи продлил контракт с «Юве» до следующего лета – киперу 42 года.

«Ювентус» лидирует в Серии А и на четыре балла обгоняет второй «Лацио».

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