Буффон: «После завершения карьеры доучусь в школе – родители доставали меня с этим 30 лет»

Джанлуиджи Буффон
Фото: Getty Images
Великий вратарь будет учиться с подростками.
Футболист «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился планами на ближайшие годы после завершения карьеры.
«Когда я уйду из футбола, у меня будет год творческого отпуска – смогу посвятить время самому себе и семье. И я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого», – рассказал итальянец в инстаграм-лайве.
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- «Ювентус» лидирует в Серии А и на четыре балла обгоняет второй «Лацио».
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