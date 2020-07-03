Оспина получил жуткое рассечение в матче с «Аталантой» – он покинул поле на носилках

Давид Оспина
Фото: Getty Images
Колумбийский вратарь сразу понял, что не сможет продолжить матч.
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии – 2:0.
На 30-й минуте случился страшноватый эпизод – после штрафного в исполнении хозяев кипер гостей Давид Оспина вышел на мяч и очень жестко получил по голове. Колумбиец спас ворота, но врубился в одноклубника Марио Руя – вратарь сразу указал, что ему требуется замена, и через пять минут покинул поле на носилках.
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На фото видно, что Давид заработал жуткое рассечение.
По информации Football Italia, в итоге все оказалось не так страшно – шрам даже не пришлось зашивать, а футболист досмотрел матч с трибуны.
- «Аталанта» занимает четвертое место, у команды 60 баллов.
- «Наполи» отстает на 15 очков и занимает шестую строчку.
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