Оспина получил жуткое рассечение в матче с «Аталантой» – он покинул поле на носилках

Колумбийский вратарь сразу понял, что не сможет продолжить матч.

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии – 2:0.

На 30-й минуте случился страшноватый эпизод – после штрафного в исполнении хозяев кипер гостей Давид Оспина вышел на мяч и очень жестко получил по голове. Колумбиец спас ворота, но врубился в одноклубника Марио Руя – вратарь сразу указал, что ему требуется замена, и через пять минут покинул поле на носилках.

Чемпионат Испании Mundo Deportivo: «Барселона» договорилась с Хави, Сетьена могут уволить до конца сезона 2 ЧАСОВ НАЗАД

На фото видно, что Давид заработал жуткое рассечение.

По информации Football Italia, в итоге все оказалось не так страшно – шрам даже не пришлось зашивать, а футболист досмотрел матч с трибуны.

«Аталанта» занимает четвертое место, у команды 60 баллов.

«Наполи» отстает на 15 очков и занимает шестую строчку.

Роналду больше не самый молодой игрок в истории «Спортинга» – его достижение побил 17-летний юнец

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Италии Буффон: «После завершения карьеры доучусь в школе – родители доставали меня с этим 30 лет» 4 ЧАСОВ НАЗАД