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The Sun: бразильскому двойнику Роналду предложили сняться в порно в роли Криша

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Пауло Роберто

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 44 минут

Парень отказался.

Бразильскому двойнику нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду предложили сняться в порно в роли португальца.

23-летний Пауло Роберто строит неплохую модельную карьеру – у парня уже 40 тыс подписчиков в инстаграме. Популярность во много обусловлена его шикарной формой и любовью к съемкам топлес. Как сообщает The Sun, Пауло часто приписывают сходство со знаменитым футболистом, и боссы порно-индустрии хотели это использовать – по информации источника, Роберто предложили сняться в фильме для взрослых в роли Роналду.

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«Я не захотел участвовать. Не могу представить себя в комнате, полной камер, снимающих, как я занимаюсь сексом – я не мог этого сделать. Я не боюсь того, что подумали бы люди, но предпочитаю делать это в четырех стенах и не под запись», – цитирует парня источник.

О степени сходства с португальцем можете судить сами.

  • У Роналду в текущем сезоне 28 голов и шесть ассистов в 37 матчах.
  • «Ювентус» лидирует в таблице Серии А и на четыре балла опережает «Лацио».

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