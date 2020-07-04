Джанлуиджи Буффон
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Один великий футболист обошел другого.
В матче 30-го тура чемпионата Италии встретились «Ювентус» и «Торино».
В стартовом составе «бьянконери» вышел 42-летний голкипер Джанлуиджи Буффон. Игра против «Торино» стала для Джиджи 648-й в чемпионатах Италии – теперь на его счету наибольшее число матчей в Серии A среди всех футболистов, когда-либо выступавших на Апеннинах. Предыдущее достижение принадлежало легендарному защитнику «Милана» Паоло Мальдини (647 игр).
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