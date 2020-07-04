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Криш наконец-то забил со штрафного – скорее любуйся шедевром

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

43 неудачные попытки того стоили - гол действительно бомбический.

В матче 30-го тура чемпионата Италии встретились «Ювентус» и «Торино».

На 61-й минуте при счете 2:1 в пользу «Ювентуса» португальский нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду забил потрясающий мяч прямым ударом со штрафного. Этот первый гол Криша со штрафного за все время выступлений в Турине. До субботнего дерби португалец разбазарил 43 попытки.

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  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала».
  • В чемпионате Италии-2019/20 Криш набрал 30 (25+5) очков по системе «гол+пас» в 26 матчах.

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