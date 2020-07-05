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Роналду прокомментировал гол-шедевр со штрафного

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

От мастерства португальца пострадали соседи из «Торино».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал первый мяч, забитый в туринском клубе со штрафного – в 30-м туре Серии А он поразил ворота «Торино».

«Мне действительно нужен был гол со штрафного, чтобы вернуть себе уверенность. Мы знали, что игра получится сложной, но работали, и теперь наш результат оказывает давление на «Лацио». Мы достигли цели. Неважно, кто забивает, пока команда побеждает. Мы в хорошей форме и постараемся победить «Милан» – будет еще один сложный матч», – цитирует 35-летнего Роналду Sky Sport Italia.

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  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала».
  • В чемпионате Италии-2019/20 Криш набрал 30 (25+5) очков по системе «гол+пас» в 26 матчах.
  • «Юве» победил «Торино» со счетом 4:1 и укрепился на первом месте после поражения «Лацио» от «Милана».

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