Криштиану выслушал указания Сарри, закатил глаза и помотал головой

Криштиану Роналду и Маурицио Сарри
Фото: Twitter
Похоже, конфликт между звездой и тренером еще не исчерпал себя.
Во время матча 30-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» на камеры попало общение нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду с главным тренером Маурицио Сарри.
Сарри давал футболисту указания в конце первого тайма. Криштиану в ответ на его слова закатил глаза, а когда отошел, помотал головой.
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- «Ювентус» выиграл дерби со счетом 4:1, 35-летний Роналду забил со штрафного.
- Ранее Криштиану и Сарри уже конфликтовали – в ноябре 2019 года коуч дважды подряд заменил португальца, вызвав его недовольство.
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