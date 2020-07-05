Криштиану выслушал указания Сарри, закатил глаза и помотал головой

Похоже, конфликт между звездой и тренером еще не исчерпал себя.

Во время матча 30-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» на камеры попало общение нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду с главным тренером Маурицио Сарри.

Сарри давал футболисту указания в конце первого тайма. Криштиану в ответ на его слова закатил глаза, а когда отошел, помотал головой.

Чемпионат Италии Роналду прокомментировал гол-шедевр со штрафного 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Ювентус» выиграл дерби со счетом 4:1, 35-летний Роналду забил со штрафного.

Ранее Криштиану и Сарри уже конфликтовали – в ноябре 2019 года коуч дважды подряд заменил португальца, вызвав его недовольство.

Месси показательно не слушал тренера «Барселоны», дававшего ему советы в матче с «Сельтой»

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Чемпионат Италии Криш наконец-то забил со штрафного – скорее любуйся шедевром 18 ЧАСОВ НАЗАД