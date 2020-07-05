Футбол
Чемпионат Италии

Криштиану выслушал указания Сарри, закатил глаза и помотал головой

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Криштиану Роналду и Маурицио Сарри

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 22 минут

Похоже, конфликт между звездой и тренером еще не исчерпал себя.

Во время матча 30-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» на камеры попало общение нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду с главным тренером Маурицио Сарри.

Сарри давал футболисту указания в конце первого тайма. Криштиану в ответ на его слова закатил глаза, а когда отошел, помотал головой.

Чемпионат Италии

Роналду прокомментировал гол-шедевр со штрафного

5 ЧАСОВ НАЗАД
  • «Ювентус» выиграл дерби со счетом 4:1, 35-летний Роналду забил со штрафного.
  • Ранее Криштиану и Сарри уже конфликтовали – в ноябре 2019 года коуч дважды подряд заменил португальца, вызвав его недовольство.

Месси показательно не слушал тренера «Барселоны», дававшего ему советы в матче с «Сельтой»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Италии

Криш наконец-то забил со штрафного – скорее любуйся шедевром

18 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

The Sun: бразильскому двойнику Роналду предложили сняться в порно в роли Криша

ВЧЕРА В 11:46
По теме
ФутболЧемпионат ИталииЮвентусТориноБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир