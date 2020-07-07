Роналду – о новой фотографии Джорджины: «Самая красивая женщина на земле»

Криштиану подарил любимой комплимент.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил фото своей девушки Джорджины Родригес.

Джорджина выложила в инстаграм новую фотографию в черном купальнике – дама позирует возле пирса перед спуском в воду. «Самая красивая женщина на земле», – написал в комментариях 35-летний Роналду.

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А вот следующая фотография Джорджины – она отдыхает в салоне частного самолета.

Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.

Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Ева и Матео.

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