Роналду – о новой фотографии Джорджины: «Самая красивая женщина на земле»

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Криштиану подарил любимой комплимент.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил фото своей девушки Джорджины Родригес.
Джорджина выложила в инстаграм новую фотографию в черном купальнике – дама позирует возле пирса перед спуском в воду. «Самая красивая женщина на земле», – написал в комментариях 35-летний Роналду.
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А вот следующая фотография Джорджины – она отдыхает в салоне частного самолета.
- Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Ева и Матео.
Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина
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