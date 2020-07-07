Команды выдали невероятный матч.

«Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии на выезде уступил «Милану» – 2:4.

Счет в игре открыл французский полузащитник Адриен Рабьо: он подхватил мяч на своей половине поля, ушел от двух соперников, умчался к воротам, обыграл еще одного защитника и нанес роскошный удар в верхний угол. Один из лучших голов сезона?

Чемпионат Италии Роналду – о новой фотографии Джорджины: «Самая красивая женщина на земле» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Вторым в составе «бьянконери» отличился Криштиану Роналду – португалец забил после роскошного паса в исполнении Хуана Куадрадо.

На 62-й минуте Леонардо Бонуччи сыграл рукой в своей штрафной, и главный арбитр назначил пенальти. Его уверенно реализовал Златан Ибрагимович.

Прошло еще четыре минуты, и счет уже стал равным: в воротах «Юве» расписался ивуарийский полузащитник Франк Кесси.

Через минуту «Милан» забил еще! Победу команде Стефано Пьоли принес 21-летний португалец Рафаэл Леау.

Точку в матче поставил хорват Анте Ребич – «Милан» воспользовался подарком со стороны Алекса Сандро.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии A, у команды Маурицио Сарри осталось 75 очков. «Лацио», идущий вторым, отстает на семь баллов.

«Милан» благодаря этой победе поднялся на пятую строчку, набрав 49 очков.

Криш наконец-то забил со штрафного – скорее любуйся шедевром

Подписывайся на нас Вконтакте

Футбол Кто выиграет «Золотой мяч» в 2020 году? У Месси и Роналду почти нет шансов 03/07/2020 В 10:46