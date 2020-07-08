Пора домой, в «Хаммарбю».

Матч с «Ювентусом» был из тех, в котором все пошло не по привычному сценарию. Все последние годы без Сильвио Берлускони «Милан» проводит в клоунских одеждах, а в этом сезоне смешит народ до коликов в животиках – выгнал первого тренера еще в октябре, с трудом терпит второго и за его спиной ведет переговоры с третьим.

Попутно руководство ругается друг с другом, менеджеры по-крысиному подставляют друзей и скидывают врагов с обрыва, а команда все это время плетется на седьмом месте и даже не попадает в зону Лиги Европы. Как говорит один известный видеоблогер из Санкт-Петербурга: «Цирк Автово – две остановки».

Чемпионат Италии La Gazzetta dello Sport: Златан поругался с руководством «Милана» и перейдет в «Хаммарбю» 14/06/2020 В 11:31

Лицом и одновременно надеждой на светлое будущее «россонери» остается 38-летний Златан Ибрагимович. Великий швед уже не такой быстрый и выносливый, как в начале 2010-х, поэтому идеально подходит для уровня этого «Милана» – середняка Серии А в момент очередного перезапуска стратегии. Склоки в клубном офисе злили Ибру, из-за чего он размышлял над уходом из токсичного коллективчика – то в родную Скандинавию, то в «Монцу» того же Берлускони.

Златан Ибрагимович, «Милан» Фото: Getty Images

Разумеется, никто бы не отпустил последнюю суперзвезду «Сан-Сиро» ни в какую Швецию – уход такого статусного футболиста прикончил бы оставшуюся репутацию «Милана». Даже с учетом мышечной травмы, которая чуть не переросла во что-то страшное, даже с учетом возраста (Златану через три месяца стукнет 39) носатый голеадор все равно важен для командного духа «красно-черных».

Но вот ведь проблема – Ибрагимович уже не затянет команду до больших задач. Старение его божественного организма уже очень заметно, и Стефано Пиоли понимает: не за чем терзать ветерана в финалах матчей, легче использовать одну из пяти замен и выпустить кого-то менее пафосного.

Златан не Криштиану Роналду, который после 30 перепридумал собственную игру и кладет по 26 мячей в Серии А. Он, скорее, сейчас как поздний Андрей Аршавин в Казахстане – может делать все то же самое, что и раньше, но недолго. Особенно после рестарта чемпионата, когда в трех матчах швед суммарно сыграл 127 минут из 270 возможных.

Да, у Ибракадабры вроде бы роскошная статистика – два гола с пенальти и два ассиста в двух последних турах. Но это если не заглядывать даже в хайлайты: в матче с «Лацио» он отдал пас под роскошный плевок Чалханоглу, а с «Юве» просто послужил стеной, о которую обыгрался Кесси. Наверняка это самые удобные передачи, которые обволакивают ноги партнеров, будто домашние тапочки, но от игрока уровня Златана ждешь волшебства, а не бытовухи.

И вдобавок Ибра как будто сам выдохся и устал от миланской безнадеги. Даже соцсети за него словно ведет не профессиональный эсэмэмщик, а натасканная нейросеть. Подписи в духе «Бог с учениками» под фоткой с тренировки или «Дом господен» под снимком Златана с церковью напоминают несмешные батины анекдоты, который повторяет их каждое семейное застолье. Не вызывает ничего, кроме натянутой улыбки и чувства легкого стыда.

Крутой форвард больше не восхищает бессовестными цитатами про превосходство над смертными – для этого нужны хотя бы победы в Лиге 1, а лучше голы наподобие кий-я-выпада в ворота Англии, чтобы окружающие не воспринимали тебя, будто Алексея Сапогова – дерзкого, но абсолютно не вывозящего какой-либо приличный уровень. Ибрагимович в 2020 году превратился в стыдноватый косплей Эрика Кантона – серьезно, вспомните, это же стиль дерзкого француза из «МЮ» для зумеров. То есть вторичка и копирование, которых совсем не ждешь от футбольного Чака Норриса и легенды классных пабликов с цитатами.

И дело не в медленном наборе формы после повреждения и паузы на коронавирусную пандемию. Все признаки проглядывались еще в феврале до глобального закрытия планеты – с «Интером» Златан тоже выдал 1+1 и попал в перекладину. Но только в той игре он встал после перерыва, ни разу не ударил в створ во втором тайме и вхолостую пробегал остаток матча в надежде, что искра Всевышнего озарит мир. Не озарила, и его «Милан» проиграл дерби со счетом 2:4 – ровно с тем же сценарием, с которым спустя полгода перевернул встречу с «Ювентусом».

Златан Ибрагимович, Франк Кесси, «Милан» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Самый вероятный расклад – Ибрагимович дотянет собственные таланты до конца сезона, на «Сан-Сиро» прилетит Ральф Рангник с очередной перезагрузкой клубной стратегии, а Златан в августе отправится в Швецию, чтобы прокачивать акции «Хаммарбю». И все будут счастливы, ведь игра забывается, а цифры остаются. Пускай дети и внуки глядят на статистику и думают, что Ибра ушел королем, который клал и забивал грандам, а еще унижал принципиальных соперников в трудные для «Милана» времена.

«Милан» – «Ювентус» – 4:2

Шедевр Рабьо, голы Златана, Криша и другая краса мегакамбэка «Милана» против «Юве»

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