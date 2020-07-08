Роналду философски прокомментировал разгром от «Милана»

Криш бодрится перед оставшимися матчами.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от «Милана» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Это не тот результат, которого мы хотели, но поднимите головы и продолжайте работать», – написал 35-летний португалец.

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«Милан» победил со счетом 4:2, отыгравшись с 0:2.

Роналду стал автором второго мяча своей команды.

Отрыв «Юве» от «Лацио» в турнирной таблице – семь очков. «Милан» идет пятым.

«Милан» грохнул «Юве», но Златан тут ни при чем. Он давно не лидер и окончательно сдулся

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