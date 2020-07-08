Футбол
Чемпионат Италии

Роналду философски прокомментировал разгром от «Милана»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Криштиану Роналду

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 22 минут

Криш бодрится перед оставшимися матчами.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от «Милана» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Это не тот результат, которого мы хотели, но поднимите головы и продолжайте работать», – написал 35-летний португалец.

Чемпионат Италии

Шедевр Рабьо, голы Златана, Криша и другая краса мегакамбэка «Милана» против «Юве»

7 ЧАСОВ НАЗАД
  • «Милан» победил со счетом 4:2, отыгравшись с 0:2.
  • Роналду стал автором второго мяча своей команды.
  • Отрыв «Юве» от «Лацио» в турнирной таблице – семь очков. «Милан» идет пятым.

«Милан» грохнул «Юве», но Златан тут ни при чем. Он давно не лидер и окончательно сдулся

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Италии

Роналду – о новой фотографии Джорджины: «Самая красивая женщина на земле»

18 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Криштиану выслушал указания Сарри, закатил глаза и помотал головой

05/07/2020 В 12:25
По теме
ФутболЧемпионат ИталииЮвентусМиланБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир