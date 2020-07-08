Златан: «Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто»

Этого скромнягу не переделать.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал разгром «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Я старый, это не секрет. Но возраст всего лишь цифра. Чувствую себя хорошо и стараюсь всячески помогать команде. Я президент, игрок и тренер! Минус только в том, что мне платят лишь как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы взяли скудетто.

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Следующий сезон? Посмотрим, впереди еще месяц, чтобы наслаждаться собой. Мне очень нравится в «Милане». Мне 38 лет, моя форма уже не та, но я отношусь к этому с умом и не пытаюсь делать то же самое, что в 20 лет. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится – я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь для того, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам», – цитирует Златана Football Italia.

«Милан» победил со счетом 4:2, отыгравшись с 0:2.

Ибра реализовал пенальти.

«Милан» грохнул «Юве», но Златан тут ни при чем. Он давно не лидер и окончательно сдулся

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