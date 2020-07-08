В Италии объявился последователь Суареса – он подленько куснул соперника за руку

Игрок «Лацио» Патрик кусает защитника «Лечче» Джулио Донати
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Оставил противнику черную метку.
«Лацио» проиграл «Лечче» в 21-м туре чемпионата Италии и почти распрощался с шансами догнать в чемпионской гонке «Ювентус».
Сильнее других поражением был опечален защитник «орлов» Патрик – на 90-й минуте он не сдержался и куснул за плечо соперника – Джулио Донати. Игрок обороны «Лечче» мгновенно обратил внимание рефери на инцидент, и тот показал Патрику красную карточку. Интересно, на что рассчитывал испанец в эпоху ВАР?
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