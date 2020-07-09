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Джорджина похвасталась новым купальником – посмотреть девушке в глаза не получится

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
32 минут назад

Подруга Криша вернула леопардовый в тренды.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась очередной фотографией летнего отдыха.

Девушка выложила солнечный снимок в купальнике с леопардовым принтом и панаме, надвинутой на глаза. «Хорошего дня», – подписала снимок Родригес.

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  • Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.

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