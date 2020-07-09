Джорджина похвасталась новым купальником – посмотреть девушке в глаза не получится

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Подруга Криша вернула леопардовый в тренды.
Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась очередной фотографией летнего отдыха.
Девушка выложила солнечный снимок в купальнике с леопардовым принтом и панаме, надвинутой на глаза. «Хорошего дня», – подписала снимок Родригес.
Чемпионат Италии
Джорджина выложила фото с яхты, которое учит нас искать красоту на заднем плане
29/06/2020 В 20:58
- Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.
Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Италии
Джорджина рассказала, кого любит больше, чем Роналду
25/06/2020 В 12:07
Чемпионат Италии
Роналду философски прокомментировал разгром от «Милана»
ВЧЕРА В 06:08