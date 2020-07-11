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Ибрагимович: «Это не мой «Милан», амбиции клуба уже не те»

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Златан Ибрагимович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

«Милан» Златана должен бороться за ЛЧ и скудетто.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул, что недоволен текущими целями клуба.

«Это не мой «Милан», сейчас здесь все по-другому. Амбиции уже не те, что раньше, не те, с которыми у меня ассоциируется «Милан». Хочу, чтобы клуб боролся за Лигу чемпионов и скудетто. Все еще получаю удовольствие от игры, но играю не за контракт, а для того, чтобы достигать целей, которые меня мотивируют.

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Пока не знаю, останусь ли на следующий год. И не знаю, жду ли звонка от руководства. Мне пока никто не звонил», – сказал 38-летний Ибра в интервью Sportmediaset.

  • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года, приехав из MLS.
  • Первое пришествие шведа в «Милан» датировано 2010-2012 годами. В составе красно-черных он взял скудетто и Суперкубок Италии.

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