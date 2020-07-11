37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Девушка показала, как разминает ягодицы перед тренировкой.
Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила видео с тренировки.
Перед началом группового занятия девушка продемонстрировала впечатляющую ягодичную мускулатуру – эта часть тела дамы может танцевать самостоятельно.
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- Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.
Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина
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