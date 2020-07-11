37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть

Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.

Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.