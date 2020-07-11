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37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Девушка показала, как разминает ягодицы перед тренировкой.

Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила видео с тренировки.

Перед началом группового занятия девушка продемонстрировала впечатляющую ягодичную мускулатуру – эта часть тела дамы может танцевать самостоятельно.

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  • Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.

Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина

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