Сарри не уволят из «Ювентуса», даже если он не выиграет Серию А. Все решат 2 матча

Маурицио лучше брать скудетто, иначе нужно напрягаться в Лиге чемпионов.

В конце июня главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини размышлял перед журналистами, будет ли его воздушной команде удобнее играть в Лиге чемпионов с одним матчем вместо двух. «Ох, трудно сказать. Но против топ-клубов мы рассчитываем только на удачу или что у соперника будет плохой день. Мы не такие самоуверенные, чтобы считать себя равными с лучшими из лучших. Но перед каждой встречей надеемся стать лучше», – признавал Гасперини.

Ровно через три недели после этих слов удача отвернулась от «Бергамо» даже в Серии А. Они в гостях играли класснее «Ювентуса» все 90 минут, но нашли в собственной штрафной два отскока и получили два пенальти от бездушной машины (также известной, как Криштиану Роналду).

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Криштиану Роналду, «Ювентус» – «Аталанта» Фото: Getty Images

Но для «Аталанты» даже ничья особо не повлияла на шансы закончить сезон в четверку – все слоты в ЛЧ от Италии разыграны, осталось лишь понять, кто займет место сразу за «Юве». Если бы Муриэль не расставил клешни при выносе с края штрафной, то «бьянконери» очевидно присели бы на второе поражение подряд. И после дурацкого слива с «Миланом» настолько кошмарная форма туринского клуба сильно отразилась бы на работе Маурицио Сарри.

На алленаторе «Ювентуса» было страшно смотреть всю игру с бергамасками – он покрылся влагой практически со стартовым свистком, а ближе к концу встречи был таким мокрым, словно только что вернулся с вечеринки у бассейна. Но футбол туринцев пока не напоминает тусовку – скорее, натужную встречу с одноклассниками, на которой нужно ежесекундно доказывать собственную крутость, иначе получишь охапку косых взглядов от бывших друзей-конкурентов.

Маурицио Сарри, «Ювентус» – «Аталанта» Фото: Getty Images

Маурицио натурально выдерживает каждодневный экзамен, и особенно это заметно по взаимоотношениям с Роналду. Ведь тренер зачем-то рассказал об уязвимости португальца (черт, теперь все узнали, что 35-летний форвард не двужильный и иногда ломается), видимо, где-то зафейлился в другом месте, и теперь Криштиану закатывает глаза на его установки по ходу дерби.

Для коучей «Ювентус» остается тяжелым местом – Антонио Конте и Массимилиано Аллегри в отношениях с руководством были непростыми мужчинами, до поры до времени терпели хилые траты и упреки в некрасивой игре и все же улетели из Турина с очевидным конфликтом с топ-менеджментом. Для Сарри пауза на коронавирусный локдаун пошла на пользу, ведь инфекция проделала гигантскую дыру в бюджетах всех грандов, и поэтому клубы не уйдут в глобальную перестройку без необходимости.

Маурицио объективно получил карт-бланш на развитие собственного видения игры и гарантии от боссов, что его не тронут не только в этом сезоне, но еще и в следующем. Самый явный признак, который прямо кричит об этом, – покупка Артура Мело у «Барсы», который намного больше подходит тактике Сарри, чем ушедший в Каталонию Миралем Пьянич.

Маурицио Сарри, Миралем Пьянич, «Ювентус» Фото: Getty Images

С приходом бразильца алленаторе получит больше возможностей для прокачки владения и позиционного нападения. Достаточно глупо брать центрхава за 72 млн евро под определенные тактические задачи и перекручивать перспективы тренера буквально за месяц – «Ювентус» все же не «Барселона», чтобы так шататься в управленческих решениях.

Единственное, из-за чего Аньелли, Паратичи и Недвед могут психануть, – тотальный провал Сарри во всех турнирах. Он уже проиграл Кубок (да, по пенальти, но чашки нет) и Суперкубок (безвольно влетел «Лацио» на Ближнем Востоке), едва-едва не ужал преимущество от второго места до шести очков и получил тяжелую сетку в Лиге чемпионов. И если в Серии А отрыв можно удержать с помощью проходного календаря на финише, то в Европе все выглядело бы совсем печально: сначала «Лион» в 1/8, по воротам которого даже ни разу не пробили в первой игре, а потом «Реал» или «Манчестер Сити» на отрезке 90 минут – просто труба.

Пока у Маурицио Сарри нагревается самое теплое место в удобной для себя Италии – где клуб не нервирует, боссы поддерживают, а игроки прогрессируют. В противном случае придется выжимать из себя 120% и лезть с голыми руками либо на воскресающий «Реал» с гиперуверенным в себе Рамосом, либо на «Сити», у которого этот сезон – прощальный перед двухгодичным баном УЕФА.

Ведь почти наверняка боссы «Юве» удовлетворятся даже полуфиналом Лиги чемпионов – год сложный и кризисный, с противным Аллегри дважды подряд останавливались в еврокубках на стадии 1/4, а тут новичок Сарри вынес явного претендента на ушастый трофей. В общем, лучше бы туринцам не проигрывать «Сассуоло», «Удинезе», «Сампдории» и «Кальяри», иначе Маурицио будет потеть от напряжения под гимн ЛЧ. И точно так же, как Джанпьеро Гасперини из «Аталанты», молиться, чтобы у Зидана или Гвардиолы на четвертьфинал пришелся какой-нибудь плохой день.

«Ювентус» – «Аталанта» – 2:2

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