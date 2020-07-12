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Сапата заехал шипами меж ног Де Лигту – максимально болезненный эпизод

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Дуван Сапата и Маттейс де Лигт

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
34 минут назад

Предупреждение «слабонервным не смотреть» придумали специально для этого.

Неприятный инцидент произошел в матче 32-го тура между «Аталантой» и «Ювентусом».

В одном из эпизодов нападающий «Аталанты» Дуван Сапата болезненно наступил между ног защитнику «Юве» Маттейсу де Лигту. Реакция голландского футболиста отчетливо видна на видео.

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  • Матч завершился результативной ничьей 2:2.
  • За «Юве» два пенальти реализовал Криштиану Роналду, за «Аталанту» с игры забили Дуван Сапата и украинец Руслан Малиновский.

Сарри не уволят из «Ювентуса», даже если он не выиграет Серию А. Все решат 2 матча

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