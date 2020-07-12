Перед первым голом «Ювентусу» «Аталанта» контролировала мяч 8 минут и 11 секунд

Дуван Сапата
Фото: Getty Images
Где-то в Манчестере аплодирует один лысый коуч.
«Аталанта» сыграла с «Ювентусом» вничью в гостевом матче Серии А – 2:2. При этом бергамаски дважды вели в счете, а чемпион Италии отыгрывался благодаря голам Роналду с пенальти.
Первый мяч случился на исходе 16-й минуты – больше половины этого времени гости безраздельно владели мячом. Через 8 минут и 11 секунд контроля игроки «Аталанты» вывели на удар Дувана Сапату – игрок забил 16-й гол в сезоне.
37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть
- «Ювентус» сохранил комфортный отрыв во главе таблицы – восемь очков. «Аталанта» идет на третьем месте.
- Перед игрой в Турине «Аталанта» выиграла девять матчей подряд в чемпионате.
Сарри не уволят из «Ювентуса», даже если он не выиграет Серию А. Все решат 2 матча
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте