La Gazzetta dello Sport: Конте хочет подписать в «Интер» Канте, Видаля и Эмерсона

Антонио Конте, Н'Голо Канте
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Итальянский коуч собирает старую гвардию.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте определился с трансферными целями на лето.
Итальянский гранд в последние годы полюбил собирать топов, у которых по каким-то причинам не все складывается в нынешних клубах. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в это межсезонье Конте поступит так же – специалист хочет добавить составу опыта и пригласить Н'Голо Канте и Эмерсона Палмьери из «Челси» и Артуро Видаля из «Барселоны».
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- Со всеми тремя игроками Конте работал по ходу карьеры.
- «Интер» после рестарта одержал только две победы в пяти турах и откатился на четвертое место в Серии А.
Конте – токсичный и переоцененный тренер. «Интер» не выиграет Серию А в этом сезоне
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