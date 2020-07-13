Бартомеу прокомментировал продвижение трансфера Лаутаро

Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
Неожиданные новости из «Барселоны».
Переговоры «Барселоны» и «Интера» по переходу в каталонский клуб нападающего Лаутаро Мартинеса временно приостановлены. Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жозеп Мария Бартомеу.
«Предстоящий трансферный рынок будет совсем другим. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем, но «Барса» – всегда заметный игрок на рынке. Переговоры по Лаутаро пока приостановлены. Мы разговаривали с «Интером» несколько недель назад, а теперь оцениваем ситуацию», – цитирует Бартомеу Goal со ссылкой на TV3.
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- До пандемии 22-летний Лаутаро был главной трансферной целью «Барсы» на лето вместе с возвращением Неймара из «ПСЖ».
- В сезоне-2019/20 аргентинец забил 17 мячей в 38 матчах.
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