Бартомеу прокомментировал продвижение трансфера Лаутаро

Неожиданные новости из «Барселоны».

Переговоры «Барселоны» и «Интера» по переходу в каталонский клуб нападающего Лаутаро Мартинеса временно приостановлены. Об этом заявил президент «сине-гранатовых» Жозеп Мария Бартомеу.

«Предстоящий трансферный рынок будет совсем другим. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем, но «Барса» – всегда заметный игрок на рынке. Переговоры по Лаутаро пока приостановлены. Мы разговаривали с «Интером» несколько недель назад, а теперь оцениваем ситуацию», – цитирует Бартомеу Goal со ссылкой на TV3.

Чемпионат Испании Бартомеу: «Месси хочет продолжать в «Барсе» и закончить здесь» 06/07/2020 В 11:50

До пандемии 22-летний Лаутаро был главной трансферной целью «Барсы» на лето вместе с возвращением Неймара из «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 аргентинец забил 17 мячей в 38 матчах.

Кандидат в президенты «Барсы» пообещал сделать Хави главным тренером

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Испании Президент «Барселоны» – о «Реале»: «ВАР всегда помогает одной и той же команде» 06/07/2020 В 08:01