Футбол
Чемпионат Италии

Джорджина надела короткие джинсовые шортики и повенулась спиной к камере

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
35 минут назад

Не пропускай ни одного фото девушки Криштиану.

Джорджина Родригес, подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в инстаграм-историях.

Девушка надела белые джинсовые шортики и повернулась спиной к камере. На руках она держит кошку, к которой тянется ее маленькая дочка.

Чемпионат Италии

37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть

ВЧЕРА В 19:33
  • Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она родила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Ева и Матео.

Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Италии

Джорджина похвасталась новым купальником – посмотреть девушке в глаза не получится

09/07/2020 В 11:36
Чемпионат Италии

Джорджина выложила фото с яхты, которое учит нас искать красоту на заднем плане

29/06/2020 В 20:58
По теме
ФутболЧемпионат ИталииЮвентусКриштиану Роналду
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир