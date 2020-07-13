Джорджина надела короткие джинсовые шортики и повенулась спиной к камере

Джорджина Родригес
Фото: Instagram
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Джорджина Родригес, подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в инстаграм-историях.
Девушка надела белые джинсовые шортики и повернулась спиной к камере. На руках она держит кошку, к которой тянется ее маленькая дочка.
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- Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она родила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Ева и Матео.
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