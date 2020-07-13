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Tuttosport: Роналду намерен остаться в «Ювентусе»

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

У болельщиков Серии А есть еще два сезона, чтобы наслаждаться магией Криштиану.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует остаться в Италии и на следующий сезон вопреки слухам.

Как сообщает туринское издание Tuttosport, Криштиану по-прежнему желает установить новые рекорды с чемпионом Серии А и не намерен подпитывать слухи о якобы готовящемся переходе в «ПСЖ».

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  • Контракт Криштиану действует до 2022 года.
  • Роналду забил 28 мячей (11 – с пенальти) в 28 матчах чемпионата Италии-2019/20. Он на один мяч отстает от Чиро Иммобиле из «Лацио».

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