Tuttosport: Роналду намерен остаться в «Ювентусе»

Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
У болельщиков Серии А есть еще два сезона, чтобы наслаждаться магией Криштиану.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует остаться в Италии и на следующий сезон вопреки слухам.
Как сообщает туринское издание Tuttosport, Криштиану по-прежнему желает установить новые рекорды с чемпионом Серии А и не намерен подпитывать слухи о якобы готовящемся переходе в «ПСЖ».
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- Контракт Криштиану действует до 2022 года.
- Роналду забил 28 мячей (11 – с пенальти) в 28 матчах чемпионата Италии-2019/20. Он на один мяч отстает от Чиро Иммобиле из «Лацио».
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