Ханданович нелепо ошибся при угловом соперника и подставил «Интер» в матче против «Торино»

Выглядит так, будто кипер смазал перчатки маслом.

«Интер» сыграл с «Торино» в домашнем матче Серии А.

Матч начался для хозяев с кошмара – после подачи углового от гостей обычно супернадежный кипер Самир Ханданович поймал мяч, но почему-то не смог удержать его в руках и сбросил прямо на ногу страйкеру «Торино» Андреа Белотти. Итальянец не мог промазать с метра по пустым и открыл счет.

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В итоге все сложилось для «Интера» удачно – фаворит победил со счетом 3:1.

Отличились Эшли Янг, Диего Годин и Лаутаро Мартинес.

Джорджина надела короткие джинсовые шортики и повернулась спиной к камере

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