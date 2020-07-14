Ханданович нелепо ошибся при угловом соперника и подставил «Интер» в матче против «Торино»

«Интер» – «Торино»
Фото: Twitter
Выглядит так, будто кипер смазал перчатки маслом.
«Интер» сыграл с «Торино» в домашнем матче Серии А.
Матч начался для хозяев с кошмара – после подачи углового от гостей обычно супернадежный кипер Самир Ханданович поймал мяч, но почему-то не смог удержать его в руках и сбросил прямо на ногу страйкеру «Торино» Андреа Белотти. Итальянец не мог промазать с метра по пустым и открыл счет.
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- В итоге все сложилось для «Интера» удачно – фаворит победил со счетом 3:1.
- Отличились Эшли Янг, Диего Годин и Лаутаро Мартинес.
Джорджина надела короткие джинсовые шортики и повернулась спиной к камере
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