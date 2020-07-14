Полиция расследует видео с участием 10-летнего сына Роналду

Криштиану-младший покатался на гидроцикле без сопровождения.

Португальские правоохранительные органы заинтересовались видео с участием 10-летнего сына нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Криш-младший проводит каникулы на родине отца в Португалии в компании других членов семейства. Сестра Рона Эльма выложила в инстаграм видео, на котором ее племянник в одиночку рассекает на гидроцикле – ролик уже удален из ее аккаунта. Как сообщает The Sun со ссылкой на португальское издание Expresso, полиция проводит расследование в отношении инцидента – дело в том, что для управления гидроциклом необходима лицензия, которую может получить лишь совершеннолетний.

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Ответственным грозит штраф от 300 до 3000 евро.

«Ювентус» Роналду лидирует в Серии А.

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