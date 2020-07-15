«Аталанта» – самый яркий клуб Италии. Забили на 26 мячей больше «Ювентуса» и рвутся в полуфинал ЛЧ

Бергамаски – яркое пятно в серой массе Серии А.

«Аталанта» всего за несколько лет прошла путь от скромного клуба из второй половины таблицы Серии А до четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Клуб забивает пачками и уже уделал богатых конкурентов по чемпионату, претендующих на статус топ-клубов – пора познакомиться с главной сенсацией евросезона.

Начать стоит с того, что команда уже настреляла 93 мяча в Серии А и оставила «Ювентус» глотать пыль – у туринцев на 26 голов меньше. В недавнем очном матче «Аталанта» показала, почему является идеальной иллюстрацией изменений всего итальянского футбола – клуб разрушает стереотип о скучном и оборонительном стиле игры, построенном на тотальной дисциплине и строгой игре в обороне. Андердог взял всего балл, пропустил два, но определенно забрал приз зрительских симпатий – хотя бы за первый гол, перед которым команда больше восьми минут контролировала мяч и заставила Роналду с остальными селебрити бесцельно бегать по полю.

Чемпионат Италии Перед первым голом «Ювентусу» «Аталанта» контролировала мяч 8 минут и 11 секунд 12/07/2020 В 12:47

Современная история клуба началась с прихода Джан Пьеро Гасперини на пост тренера в 2016 году. Он начал карьеру коуча в молодежных командах «Ювентуса», но до переезда в команду из Бергамо по большому счету ничего не добился. Союз получился взаимовыгодным – пять сезонов подряд до приглашения Гасперини «Аталанта» завершала в нижней половине таблицы Серии А, а прошлые десятилетия курсировала между первым и вторым дивизионами.

Главная сила команды в том, что она собрана по кусочкам в один идеальный отлаженный механизм. Клуб рос постепенно, развивая и продавая игроков в коллективы побогаче – например, Франка Кесси в «Милан». Два из трех последних сезонов клуб из Бергамо завершал в зоне Лиги чемпионов, поэтому теперь имеет возможность не только развивать перспективных юнцов, но и реанимировать карьеры парней постарше. Луис Муриэль пришел после тухлого периода в «Севилье» и вместе с Йосипом Иличичем и Дуваном Сапатой разрывает в нападении. Первый уже 10 лет играет в Серии А и до «Аталанты» особенно не светился, а второй оказался в клубе, потому что был не нужен «Сампдории».

Нидерландский опорник Мартен Де Рон пришел после вылета с «Мидлсборо» в Чемпионшип, а хорват Марио Пашалич, принадлежавший «Челси», не впечатлил «Спартак» два года назад, но засиял при Гасперини. В последнем матче Серии А парень оформил хет-трик – неплохо для футболиста, не пригодившегося в Тарасовке. Почти вся команда склеена из таких персонажей – состав клуба седьмой по стоимости в лиге, а финансовый баланс «Аталанты» и вовсе положительный, клуб в плюсе на 40 млн евро.

В этом году команда впервые за 112 лет существования участвует в основе Лиги чемпионов. «Аталанта» проиграла три стартовых матча на групповом этапе, а дальше началась жара – выход в плей-офф и вынос «Валенсии» со счетом 8:4 по сумме двух матчей. В четвертьфинале итальянцам предстоит встреча с «ПСЖ», но вряд ли чемпионы Франции рады такому жребию – пока Неймар, Мбаппе и остальные звезды чиллят после досрочного завершения сезона, скромный клуб из Бергамо бомбит оппонентов в Серии А. Команда выиграла семь из восьми матчей после возобновления чемпионата и отдала балл только в Турине.

«Самый сложный соперник в этом сезоне? «Аталанта». Они прессингуют так высоко и играют один-в-один на любом участке поля. Когда у них мяч, все перемещаются, поэтому ты просто не понимаешь, на кого давить. Проходит минута, и левый центральный защитник – уже левый крайний. Десятый номер оказывается в глубине поля. Это очень трудно. Все двигаются», – разложил фишку футбола «Аталанты» футболист «Сассуоло» Жереми Бога. Играть против них – сущий ад, и размякшим за время отпуска парижанам придется непросто.

После падения «Милана» и «Интера», им на смену пришли перспективные клубы – «Рома» и «Наполи». Казалось, что сдувшимся грандам понадобятся годы на перестройку, и у «Ювентуса» появились новые, голодные до побед конкуренты. Время показало, что римляне и неаполитанцы не способны прыгнуть выше потолка, и гегемония Турина продлится еще долго. «Аталанта» за пару сезонов задвинула и старых топов, и перспективных претендентов, превратившись во вторую силу Италии.

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