VAR не убедил арбитра в кровожадности фола.

«Ювентус» сыграл вничью в гостях у «Сассуоло» в матче чемпионата Италии – 3:3.

Туринцы быстро повели в два мяча, но хозяева отыграли дефицит и даже вышли вперед. Звезда фаворита Криштиану Роналду был настолько раздосадован от собственного бессилия и инертности всей команды, что на 62-й минуте вонзил шипы в колено капитану «Сассуоло» Франческо Маньянелли. Арбитр Паоло Валери не изгнал португальца с поля – Криш увидел перед собой лишь горчичник.

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Маньянелли спустя 5 минут после инцидента все же был заменен.

Роналду не отметился результативными действиями.

«Ювентус» лидирует в Серии А и на семь баллов опережает «Аталанту».

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