Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Подруга Роналду дарит тепло и красоту.
Подруга нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова порадовала подписчиков новым фото.
На снимке, появившемся в сториз ее инстаграма, девушка позирует на фоне лифта в красном открытом платье.
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- Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.
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