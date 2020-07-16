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Обворожительная Джорджина сфотографировалась в ярко-красном открытом платье

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через минута

Подруга Роналду дарит тепло и красоту.

Подруга нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова порадовала подписчиков новым фото.

На снимке, появившемся в сториз ее инстаграма, девушка позирует на фоне лифта в красном открытом платье.

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  • Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.

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