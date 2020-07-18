«К счастью, у меня не было конкурентов». Ибрагимович рассмешил одноклубников при получении награды

Златан будет радовать нас еще долго.

Руководство «Милана» поздравило нападающего команды Златана Ибрагимовича с сотым матчем за клуб. «Это классное и важное достижение, молодец Златан», – сказал спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини на вручении Златану футболки с цифрой 100.

«Спасибо моим одноклубникам. Я бы не достиг этого без всех вас. К счастью, у меня не было конкурентов», – Ибра рассмешил одноклубников в ответной речи. Швед добавил, что хотел бы сыграть еще много матчей за «Милан».

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Ибрагимович подписал контракт с итальянским клубом в январе 2020 года.

В мае Златан раскритиковал генерального директора Ивана Газидиса за неграмотное управление клубом и решение снизить зарплаты во время пандемии коронавируса.

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