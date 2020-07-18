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«Осуществляйте мечты с особой компанией!» Фото Роналду и Джорджины на яхте

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Хорошо работай, чтобы хорошо отдыхать.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграм новое фото с отдыха на яхте со своей девушкой Джорджиной.

«Осуществляйте мечты с особой компанией!» – подписал фото 35-летний форвард.

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  • За пять туров до финиша чемпионата Италии «Ювентус» Криштиану лидирует в турнирной таблице, опережая на шесть баллов «Интер».
  • На счету Роналду 28 голов в Серии А-2019/20.
  • Лидирует в гонке бомбардиров форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (29 мячей).

Криштиану прямой ногой врубился в колено оппоненту, но получил только желтую

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