Новые фотки Джорджины – с яхты, в бирюзовом бикини и со спины. Все, как вы любите

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Подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес отдыхает на яхте и напрягает фотографа, чтобы было чем обновлять инстаграм и собирать лайки.

На новых снимках девушка сидит на деревянном причале у моря (или океана). На ней купальник бирюзового цвета с высокой посадкой и солнцезащитные очки.

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На второй картинке Джорджина уже собрала волосы в хвост (видимо, чтобы не намочить при плавании) и сидит на яхте. Подруга Роналду положила под колени полотенце, чтобы было удобно позировать фотографу.

«Акуна Матата», – подписала пост Родригес. За час эта запись набрала больше 844 тысяч лайков.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.

На Родригес в инстаграме на момент создания заметки подписано более 19,3 миллиона фолловеров.

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