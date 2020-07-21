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Роналду обиделся на вратаря «Ювентуса» – он не потащил пенальти после подсказок Криша

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Португалец очень хочет стать первым в гонке бомбардиров.

«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче Серии А – 2:1.

Роналду забил два мяча во втором тайме и вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата – он на один мяч обогнал нападающего гостей Чиро Иммобиле. В концовке матча Иммобиле заработал пенальти и сам вызвался его реализовать. Криш подбежал к киперу Щенсны и переговорил с ним – возможно, предположил, куда стоит прыгать за мячом. Не помогло.

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Реакция Криша говорит сама за себя – кажется, он ждал от вратаря большего.

На конкурента португалец точно не в обиде – после матча Рон и Чиро тепло поприветствовали друг друга.

  • После очной встречи у нападающих паритет – по 30 мячей. Правда, у Иммобиле восемь ассистов против пяти у Роналду.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А с преимуществом в восемь баллов.

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