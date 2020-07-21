Роналду обиделся на вратаря «Ювентуса» – он не потащил пенальти после подсказок Криша

Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Португалец очень хочет стать первым в гонке бомбардиров.
«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче Серии А – 2:1.
Роналду забил два мяча во втором тайме и вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата – он на один мяч обогнал нападающего гостей Чиро Иммобиле. В концовке матча Иммобиле заработал пенальти и сам вызвался его реализовать. Криш подбежал к киперу Щенсны и переговорил с ним – возможно, предположил, куда стоит прыгать за мячом. Не помогло.
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Реакция Криша говорит сама за себя – кажется, он ждал от вратаря большего.
На конкурента португалец точно не в обиде – после матча Рон и Чиро тепло поприветствовали друг друга.
- После очной встречи у нападающих паритет – по 30 мячей. Правда, у Иммобиле восемь ассистов против пяти у Роналду.
- «Ювентус» лидирует в Серии А с преимуществом в восемь баллов.
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