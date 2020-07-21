La Stampa: Почеттино сменит Сарри в «Ювентусе»

Криш теперь будет пререкаться с другим тренером.

Руководство «Ювентуса» недовольно игрой команды под управлением Маурицио Сарри и готов к смене тренера. По утверждениям La Stampa, туринцы провели переговоры с агентом экс-тренера «Тоттенхэма» Маурицио Почеттино. 48-летний аргентинец не против перебраться в Италию.

Почеттино потерял работу в «Тоттенхэме» в ноябре 2019 года после ужасного старта команды в АПЛ. Его место занял Жозе Моуринью.

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