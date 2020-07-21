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Роналду оформил быстрейшие 50 мячей в Серии А и первым разменял полсотни в топ-3 чемпионатах

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Просто Криш бьет рекорды, ничего необычного.

«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче Серии А – 2:1.

Оба мяча хозяев на счету Криштиану Роналду – португалец забил 50-й и 51-й голы в итальянском чемпионате. Страйкеру понадобился всего 61 матч для оформления полтинника – быстрее него в Серии А отметка не покорялась никому. Кроме того, Рон первым в истории забил 50 мячей в трех лучших лигах Европы – АПЛ, Ла Лиге и чемпионате Италии.

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Роналду обиделся на вратаря «Ювентуса» – он не потащил пенальти после подсказок Криша

ЧАС НАЗАД
  • Криш бодается с Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира лиги – у игроков по 30 мячей.
  • В Англии Роналду играл за «МЮ», в Испании – за «Реал».

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18/07/2020 В 07:22
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Роналду обиделся на вратаря «Ювентуса» – он не потащил пенальти после подсказок Криша

ЧАС НАЗАД
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