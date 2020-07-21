Гол Тотти со штрафного в ворота «Лацио» принес его команде звание любительского чемпиона Рима

Франческо Тотти, «Рома»
Фото: Eurosport
Не стареют душой ветераны.
43-летний экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти стал победителем любительского чемпионата Рима по мини-футболу 8х8.
В решающем матче команда Totti Sporting Club победила «Лацио» (2:1), а Ческо забил победный мяч со штрафного. Еще один гол на счету бывшего профессионального футболиста Антонио Флоро Флореса, также игравшего в команде итальянца.
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- Тотти всю карьеру провел в «Роме». В 786 матчах во всех турнирах за «волков» он забил 307 мячей.
- В 2006 году Ческо выиграл звание чемпиона мира в составе сборной Италии.
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