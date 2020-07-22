От Ральфа Рангника «россонери» отказались.

Главный тренер «Милана» Стефано Пьоли продолжит работу с командой.

Контракт с 54-летним специалистом продлен до лета 2022 года, сообщается на официальном сайте «россонери». «Стефано – подходящий человек, чтобы вести за собой команду, которую мы хотим видеть: успешную, молодую и голодную до побед», – отметил спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини.

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Ранее «россонери» отказались от кандидатуры Ральфа Рангника, с которым вели переговоры на протяжении нескольких месяцев.

«Милан» под руководством Пьоли занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии A за четыре тура до финиша. «Россонери», в отличие от большинства команд, уже сыграли 35 матчей, а не 34.

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