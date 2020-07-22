Роналду догнал Ромарио по голам в официальных матчах. Впереди – только Пеле

Месси тоже не отстает.

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Лацио» со счетом 2:1, дубль в составе «бьянконери» оформил португалец Криштиану Роналду.

Эти голы стали для Криша 733-м и 734-м в карьере. Благодаря этому Роналду догнал легендарного бразильца Ромарио по мячам, забитым в официальных турнирах. Впереди у португальца остался только один конкурент – трехкратный чемпион мира Пеле, который оформил 767 голов за карьеру.

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает в рейтинге пятую строчку с 716 голами.

Всего в чемпионате Италии-2019/20 Роналду забил 30 мячей в 30 матчах.

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