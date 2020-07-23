Первый белорус в топ-клубе Европы: дружба с Тотти, доверие Капелло и конкуренция с чемпионами мира

Сергей Гуренко получил бензин за победу над «Лацио», ломал руку в драке и ловил шутки про русскую мафию.

В 1991-м «Рома» выиграла Кубок Италии и дошла до финала Кубка УЕФА. Потом в клубе что-то сломалось – за семь лет с шестью новыми спецами римляне не взяли ни одного трофея. «Волки» не считались грозной силой, пока в Вечный город не вернулся Фабио Капелло. Экс-полузащитник «Ромы», набравшийся опыта в «Милане» и «Реале», знал, что требуется для скудетто.

Столичная команда собрала приличный ростер: Франческо Тотти, Винченцо Монтелла, Дамиано Томмази, Кафу, Алдаир и даже Дмитрий Аленичев. Тем удивительнее выглядело приглашение в Рим уже не юного 172-сантиметрового белоруса, который к 1999-му лишь выиграл с «Локомотивом» Кубок России и бронзу чемпионата.

Лига Европы УЕФА Гуренко: «Я не сдавал игру «Зениту». Готов на сыворотку правды, детектор лжи» 01/02/2019 В 07:49

Eurosport связался с Сергеем Гуренко и вместе с белорусской легендой вспомнил пик его европейской карьеры. Я застал Сергея на рыбалке: тренер уже не работает в минском «Динамо», но не снимает бело-голубую атрибутику. Гуренко расположился на берегу реки в маленьком городке под Минском, подкармливал рыбу кукурузой и вспоминал, как делил раздевалку с Тотти, впитывал мудрость Капелло и побеждал в Кубке Италии.

Впечатлил дона Фабио в матче сборной Белоруссии

«Трансфер в «Рому» стал неожиданностью. Сначала клубы договорились между собой. Потом уже меня поставили в известность и сказали, что есть такой вариант».

Для «Локомотива» трансфер казался выгоден по нескольким причинам: во-первых, 4-6 млн евро для чемпионата России по тем временам – отличные деньги, во-вторых, повышался престиж железнодорожников, которые подготовили игрока для топ-клуба. Правда, это не совсем устраивало самого футболиста – Гуренко всерьез думал отказать «Роме».

– Потом, когда у Валерия Николаевича Филатова (президент «Локомотива» с 1992-го по 2006-й – Eurosport.ru) в кабинете сидели, обсуждали: такой большой клуб, амбициозный проект, плюс Капелло тогда входил, как мне кажется, в тройку лучших тренеров мира. Но «Локомотив» хорошо шел в чемпионате, а я в топе бомбардиров находился – целых два мяча забил. У нас тогда было два кубка, но в чемпионате всегда чего-то не хватало. Это гложило, очень хотел выиграть лигу с «Локомотивом». Был уверен, что «Локо» возьмет чемпионат, верил, что в 1999-м мы станем первыми, но как обычно чуть-чуть не хватило.

– Обидно, что клубы договорились между собой без вас?

– Нет, какие обиды, когда приглашает «Рома». Переговоры шли непросто, всплыли какие-то нюансы. Возникли определенные опасения, но я решил попробовать. Вернуться всегда смогу, – вспоминает Сергей.

Покупка белорусского защитника – личная находка дона Фабио. В 1999-м коуч комментировал на телеканале RAI и получил работу на встрече отборочного турнира Евро-2000 между сборными Италии и Белоруссии. Ожидалось, что «скуадра адзурра» разнесет соперника, но красно-зеленые уперлись и увезли из Анконы почетную ничью (1:1). Капелло любил боевые команды и особенно оценил Гуренко – тот самый защитник, которого он чудесным образом приметил еще в 1994-м. Тогда неуступчивый коротышка из неизвестного «Немана» зажигал в игре Белоруссия – Норвегия, которую смотрел великий итальянец.

В Анконе Сергей успешно справился с Кристианом Пануччи, который играл у Капелло в «Милане» и «Реале». Фабио продолжил изучение белоруса, и полуфинал Кубка Кубков между «Локомотивом» и «Лацио» развеял опасения – надо брать.

Жил рядом с Капелло и ездил на Hyundai Elantra

Когда клубы утрясли нюансы, Гуренко отправился в Рим и за сутки закрыл сделку.

– В аэропорту меня встретили кто-то из агентов, я их даже не знал. Они отвезли меня на базу, где ждал переводчик – украинец Руслан, с которым мы и позже очень хорошо общались.

Медосмотр провели в клинике возле «Олимпико». Все прошло очень быстро: сдал какие-то анализы, проверили зубы, покрутили ноги. Просто посмотрели, были ли у меня какие-то травмы, и все. Очень быстрый медосмотр – сейчас обследования намного серьезнее проводят. Потом состоялось представление, интервью, и поздно вечером я уже улетел домой.

– Захватывало ли дух, когда впервые увидели «Олимпико»?

– Такого не было. Больше волнения было о том, как прийти в новый коллектив, как справиться с языковым барьером. Мне очень повезло, что в клубе уже играл Дмитрий Аленичев, который сильно помогал советом и в адаптации. Очень благодарен ему за это.

Гуренко вернулся домой, чтобы завершить последние приготовления к переезду, и уже в начале июня присоединился к новой команде на сборах. Через три месяца в Рим перебралась семья. Гуренко снял квартиру в Тригории недалеко от базы «Ромы».

– Хорошая, уютная квартира, без наворотов. Рядом жил Капелло и другие футболисты. Бытовых вопросов не было: агенты помогали с квартирой, банковскими делами и другими моментами.

– Квартиру оплачивал клуб?

– Нет. У «Ромы» было правило: у тебя есть зарплата, а дальше сам. Единственное – мне дали клубную машину, но я через пару месяцев от нее отказался, купил свою.

– Какую машину дал клуб?

– Небольшую, простенькую. Кажется, Hyundai Elantra. Например, Алдаир ездил на Mercedes A-Class, Тотти гонял на Fiat Punto. Вроде бы у него контракт с ними был. Капелло по контракту приезжал на тренировки на Nissan Micra, потом ему дали Nissan Primera. И это было нормально! Какая разница – важнее футбол, а не то, на чем ты ездишь.

– Какую машину купили в Риме?

– Взял BMW 3 на механике. В Италии еще надо обращать внимание на удобство парковки. Она у меня короткая была, компактная.

Конкурировал с двумя чемпионами мира и напрягал Кафу

Капелло вытащил Гуренко из России для замены Венсану Кандела, который летом завершал переход в «Интер».

«Изначально дон Фабио брал меня левым бровочником. Он использовал схему 3-4-3. Мне она нравилась, я смог смещаться в середину. В «Локомотиве» Юрий Семин тоже использовал меня на разных позициях: как защитника, так и полузащитника. Но позже заметил, что Капелло стал чаще рассматривать меня в опорную зону.

Уже когда был игроком «Ромы», прошел товарищеский матч сборной Белоруссии против «Штутгарта». Я как раз вышел в опорной зоне, сыграл прилично и понравился немцам. Они мной заинтересовались, но, видимо, не потянули трансфер».

Все складывалось для Гуренко удачно: он идеально вписывался в идеи тренера, который лично настаивал на трансфере. Мечту об основе испортил Кандела – трансфер чемпиона мира в «Интер» сорвался, и француз остался в Риме. Без того мощнейшая конкуренция возросла.

– Когда Кандела не ушел, никаких мыслей про огромную конкуренцию не возникло. Единственное, что оказалось сложным – я слишком сильно хотел оправдать доверие Капелло. Где-то мне это мешало: эмоции и желание преобладали над головой и возможностями.

– Конкуренция проходила дружелюбно или чувствовалось напряжение?

– Вообще нет. С Кафу мы очень дружили, Новый год вместе отмечали. Кандела был отличным другом Тотти, с ним у меня тоже были хорошие отношения. С годами я понял, что в команде должно быть 20 равноценных игроков. Даже те, кто играет меньше, нужны, чтобы основные находились в тонусе и здоровой конкуренции. Как в боксе: чем сильнее спарринг-партнер, тем лучше ты подготовишься к бою.

– В одном из интервью вы отметили, что раскрыться вам помешали три вещи: язык, высокая конкуренция и различия в менталитете. Какие различия между белорусами и итальянцами наиболее бросились в глаза?

– Сейчас бы я уже ответил по-другому, со временем некоторые вещи пересматриваются. Многое обдумываешь и понимаешь, что где-то, возможно, неправильно себя вел. Конкуренция? Кафу – чемпион мира, капитан сборной Бразилии. Кандела – чемпион мира, чемпион Европы. На тот момент это были лучшие крайние защитники. Я рад, что конкурировал именно с такими ребятами.

На тренировках мне чаще выпадало противостоять Кафу. И если видел, что он идет счастливый, то понимал, что я где-то недоработал. А если замечал Кафу злым – значит я его хорошо напряг. Настоящая мужская конкуренция, без грубостей – это полезно для команды, – уверяет Гуренко.

Если сейчас игрок за 160 млн евро спокойно может бойкотировать тренировки и требовать трансфер в другой клуб, то на Сергея давила сумма даже в 4-6 млн. Он стремился отработать вложенные средства и сильно переживал, что подвел Капелло. Конкуренция давалась с трудом – Кандела и Кафу забетонировали фланги обороны, и Гуренко в первом римском сезоне провел лишь пять матчей в Серии А.

– До этого я всегда был в основном составе, я всегда был востребован. А тут не попадал в состав и чувствовал себя некомфортно. Мне было стыдно и неудобно: как так, за меня заплатили деньги, мне доверяют, а я не оправдываю доверие? Сильно загонялся по этому вопросу. Капелло меня хвалил на тренировках больше всех – я пашу на занятиях, но не играю.

Было много предложений по мне, но Фабио не отпускал, говорил: «Подожди, твое время придет, надо работать». Сейчас, когда сам стал тренером, понимаю, что он имел в виду. Тогда я не хотел ждать, не хотел терять времени. Важно с годами все это анализировать. Сейчас я футболистам на своем примере объясняю, что торопиться не нужно.

Получил бензин за победу в дерби и повысил зарплату в 10 раз

Белорус ни капли не стеснялся звездных партнеров. Возможно, помог возраст – на «Олимпико» Сергей приехал в 26 лет.

– В таком возрасте легче делить раздевалку с мировыми звездами?

– Такой проблемы вообще не было. Главная проблема – психология. Все-таки мы [игроки из экс-СССР] к такому не готовы. Мы готовим игроков физически, даем тактику, но ментальность, профессионализм… Этот опыт был очень интересным: как к матчам готовиться, как до тренировки работать.

У нас как было: за 15 минут до занятия пришел, потренировался, переоделся и ушел. В «Роме» все иначе: собирались за час, через полчаса уже разминались в тренажерке, некоторые сами работали, некоторым помогали тренеры по физподготовке. После тренировки – тоже работа: кто-то идет на восстановление, кто-то на растяжку, все работали.

В этом плане мы сильно отстаем. В России, думаю, за годы многое поменялось, но в Белоруссии есть над чем работать. Многие ребята не понимают, что это им надо. Но уже есть изменения в лучшую сторону, и эти изменения вносят иностранцы – белорусские ребята смотрят и начинают тянуться.

– Игроки «Ромы» интересовались Белоруссией? Капелло, например, не разделял Белоруссию и Россию.

– Так и есть. Мы все одна страна: я играл в сборной СССР с русскими, украинцами, грузинами, молдаванами. Всегда хорошо общались.

Интересовались ли игроки «Ромы»? Мы [сборная Белоруссии] с итальянцами в одной группе играли – они и так о нас знали. Через несколько лет, кажется, в 2003-м, Хидетоси Наката прилетал в Минск. Он большой путешественник – взял неделю, чтобы поближе познакомиться с Белоруссией.

– А как же шутки про водку, балалайки и матрешки?

– Ха, такого не было. Они в основном говорили про русскую мафию.

– Как вас называли в команде?

– Кажется, Гури. Но самое сложное для них было имя моей жены – Оксана. Они вообще не могли ее выговорить. Мой агент три года пытался – не получилось.

– Зарплата в «Локомотиве» сильно отличалась от зарплаты в «Роме»?

– Когда уехал в Италию, она выросла – примерно раз в 10. Когда вернулся в Россию, то зарплаты были уже соизмеримыми. Сейчас они еще выше – больше, чем тогда зарабатывали игроки «Ромы» и, например, «Милана».

– А бонусы?

– У меня ничего такого прописано не было. Только за конечный результат. Когда «Рома» стала чемпионом, мне тоже пришли деньги, ведь я полгода был в команде. Сумму не раскрою, но ребят хорошо отблагодарили.

Еще были премиальные за дерби – за победу над «Лацио» давали талоны на бензин. У нашего президента (Франко Сенси управлял клубом с 1994-го по 2008-й – Eurosport.ru) было три колонки. Цены на бензины высокие, поэтому ребята оказались вполне довольны. Этими талонами везде расплачивались: и с таксистами, и в ресторанах. Помню, как на следующий день после победы 4:1 над «Лацио» нам принесли по большой пачке таких талонов.

– Римское дерби сильно отличается от московского?

– Все зависит от количества людей, от антуража. Например, стадион «Локомотива» вмещает примерно 28 тысяч, «Олимпико» – 80 (сейчас 72 тысячи – Eurosport.ru). Файеры, флаги, народ поет – зрелище грандиозное. Хорошо, что там беговые дорожки – до поля ничего не долетало. Огромный стресс, большое давление.

– На улицах вас узнавали?

– Часто. Когда на светофоре останавливался, узнавали и кричали из машин. Иногда даже напрягало немного.

– Фанаты «Лацио» или «Ромы»?

– Романисты чаще. Лациале в основном жили в районе стадиона, а романисты ближе к морю – в другой части города. Вообще фанатов «Ромы» больше – это рабочий класс, простые люди. Лациале – аристократы, элита.

– В Италии вы стали большим любителем вина.

– В Риме мы в основном пили дешевое вино. Оно у них там вместо воды – выпил стаканчик холодненького. Кушаешь рыбу – взял белого, под мясо – красного. Мы не парились, пили простое – главное, чтобы было приятно.

А вот уже в Испании, когда ходили в мясные рестораны, то уже брали вино получше. Парма – город очень гастрономический, и ресторанов много хороших. Там и люди более пафосные, все такие из себя. Город в лидерах по богатым людям среди населения.

Мой друг, когда ходили в ресторан, всегда заказывал бутылочку хорошего вина. В Италии очень много вин, которые по вкусовым качествам не уступают дорогим – просто не так раскручены. Не всегда качество зависит от цены.

Сейчас никакой коллекции нет, но на ужин всегда найдется что выпить под аппетит. Бокальчик-два – не зазорно.

Сломал руку в драке

В 1999-м «Рома» провела сборы в США, и после товарищеского матча с «Бенфикой» команда получила выходной. Гуренко навестил в Штатах белорусского друга. После застолья и бани парни вдруг поспорили с другими эмигрантами из Гродно. Завязалась драка, Сергею пришлось отбиваться от троих. Футболист дал отпор, но упал, ударился о камень и сломал руку.

– Что произошло? Да просто ребята фильмов пересмотрели. И решили докопаться. Так получилось, что пока друг разбирался с другими, я остался против троих. Хорошо то, что хорошо кончается. А тогда было так себе… Время прошло, сейчас смотришь и думаешь, какие дураки были.

– Клуб не наложил санкций из-за травмы в выходной день?

– Нет. Фабио наоборот смеялся: «Отпусти тебя на час, а ты уже дел натворил». Тем более что это случилось сразу после последней игры, потом мы ушли в отпуск. К тренировкам я вернулся уже здоровым. Снял гипс через полтора месяца. В клубе удивились, что так быстро, говорили: «Только русские так могут». Я был готов тренироваться с первых дней – они в шоке.

Выиграл Кубок Испании и едва не разбился в ДТП с Радимовым

Первый сезон в Европе сложился для Гуренко неудачно. Он впитывал опыт звездных партнеров, наслаждался профессиональными тренировками и ловил комплименты Капелло. Но играл очень мало, поэтому желание сменить клуб росло все сильнее. Дон Фабио видел в белорусе отличного запасного, который держал в тонусе Кафу и Кандела, но Гури хотел большего – зимой 2000-го защитник договорился об аренде в испанскую «Сарагосу».

– Капелло не хотел вас отпускать. Как переубедили его?

– Думаю, он просто смирился. Я очень хотел играть, плюс возросла конкуренция среди иностранцев: пришли Вальтер Самуэль, Эмерсон, Габриэль Батистута. Получилось, что у нас на пять мест в заявке набралось восемь легионеров. Думаю, это тоже повлияло на Фабио. Но главное, полагаю, мое желание. Капелло видел, как я тренировался, работал, как хотел играть. Он поступил по-человечески и отпустил.

– Как появилась «Сарагоса»?

– У них было два варианта: я и еще один чешский защитник. Я в тот момент сыграл за сборную Белоруссии против Польши. Они посмотрели игру, я им больше понравился.

«Сарагоса» рассматривала Гуренко на позицию правого защитника – Сергея это не смущало, ведь он комфортно чувствовал себя на обоих флангах. Желание играть пересилило проблемы испанского клуба – команда сражалась за выживание. Судьба вознаградила белоруса за смелость: «Сарагоса» не только осталась в Примере, но и сенсационно взяла Кубок Испании. В финале Гуренко вышел против Александра Мостового и Валерия Карпина, которые не вырвали трофей для «Сельты».

– Победа в Кубке Испании приятнее, чем в Кубке России?

– Победа она везде победа. Это важно и ценно для любого футболиста. Я бы не сравнивал. Самая важная и значимая – первая победа.

Иронично, что в эту же минуту Гуренко вытащил из реки рыбеху – первую в тот день.

– Почему не остались в Испании?

– За день до финала Кубка у меня появился вариант с «Пармой». В 11 вечера я подписал контракт с ними и на матч выходил уже в качестве игрока «Пармы». Мы переходили из «Ромы» втроем: я, Наката и Амадео Мангоне. В обратном направлении проследовали игроки «Пармы». Это был обмен с доплатой, но я не в курсе финансовых дел.

– «Сарагоса» хотела вас сохранить?

– Вопрос не стоял. Думаю, они понимали, что меня надо выкупать за деньги, а в клубе были не самые лучшие времена. Но рад, что у меня случился такой период. Мне очень понравился и клуб, и Испания. Там комфортнее, детям спокойнее было. И футбол там россиянам больше подходил – играть в Испании нам проще.

Сергей Гуренко в «Сарагосе» Фото: Getty Images

В Испании с Сергеем случился неприятный эпизод. Гуренко вместе с партнером по «Сарагосе» Владиславом Радимовым ехал в гололед и снегопад – скорость была маленькая, но на автомобиле стояла еще летняя резина. Футболисты въехали в тоннель, и машину вдруг затянуло под фуру: после торможения авто влетело в отбойник, перевернулось и на крыше заскользило по дороге. К счастью, единственным пострадавшим оказался Mercedes Радимова.

Вернулся в Италию и выиграл Кубок

В сезон-2001/02 Гуренко ворвался с новыми ожиданиями: его подписал великий Арриго Сакки, а «Парма» отобралась в квалификацию Лиги чемпионов. Но у Сергея вновь не получилось – он проиграл конкуренцию Жуниору, Луиджи Сартору и Антонио Беннариво. Белорус лишь три раза выскакивал на замену в Серии А, всего за сезон набралось 11 выходов на поле во всех турнирах.

Неудачи Сергей компенсировал победой в Кубке Италии. Тогда финал состоял из двух матчей, игры в Турине и Парме разделили 16 дней.

«Первый матч мы проиграли «Ювентусу» на выезде 1:2, а во втором победили 1:0 и взяли Кубок. Не сказал бы, что в Италии Кубок очень важен. Выиграли – приятно, но все же это далеко не скудетто. Даже в Испании кубок более значим. Я отыграл 45 минут, заменил защитника, но вышел в опорную зону. Тогда еще в перерыве со мной появился Наката, и он забил на последних минутах».

Получил чемпионский факс от Тотти

После неудачного сезона в «Парме» Гуренко перешел в скромную «Пьяченцу», где наконец стал основным и забил первый мяч в Европе. Там Сергей тоже задержался на сезон, затосковал по России и вернулся в «Локомотив».

Несмотря на короткую четырехлетнюю командировку, белорусский защитник проникся европейским футболом и легендарными личностями. Большой отпечаток на его будущую карьеру наложили Тотти и Капелло.

– Пока вы были в «Сарагосе», «Рома» выиграла чемпионат Италии. И тогда Франческо прислал вам факс.

– Да, в факсе было написано: «Не расстраивайся, ты такой же чемпион, как и мы. Это наша общая победа». Было очень приятно. В этом и есть главное отличие в менталитете.

Были и еще истории. Каждое рождество главный тренер и капитан делают подарки футболистам. Остальные игроки сбрасывались для подарков коучу, тренерскому штабу и персоналу. Президент «Ромы» от себя делал презенты футболистам и их детям. Подарки, кстати, очень достойные.

– А что вам подарили Тотти с Капелло?

– От Фабио получил фирменную серебряную штучку с личным пожеланием (пепельницу – Eurosport.ru). Тотти подарил серебряную ложечку с пожеланиями и датой сезона, в котором мы играли вместе. Такой символизм и внимание очень приятны.

Футболисты «Ромы» обычно кушали в одном ресторане. Однажды я туда вернулся – уже игроком «Локомотива» или «Пармы». И там ужинал Капелло. Мы поприветствовали друг друга, пообщались. Потом я с младшим сыном отошел в уборную, а Фабио как раз собирался уходить. Он рассчитался и спросил управляющего, где я. Дождался меня из уборной, чтобы лично попрощаться. Такой поступок дорого стоит – это уважение. Запоминающийся и показательный для меня момент. Многие считают, что Фабио очень жесткий. Это не так – очень порядочный человек, сильная личность и отличный тренер.

– Кто ваш самый сильный соперник в Италии?

– Ох, много было сильных футболистов. Никого не хочется обидеть. Я лучше скажу, кем больше всех восхищался, – Алдаиром! Такие вещи вытворял! Для меня он был большим примером. До сих пор удивляюсь тому, что он делал на поле, будучи центральным защитником. Я у него учился, он пример для подражания, – утверждает Сергей.

Гуренко стал первым белорусом в топ-клубе (Сергей Алейников уехал в «Ювентус» еще при СССР). Закрепиться в «Роме» не получилось, но в начале 2000-х Серия А кишила монстрами: простительно потеряться в компании Роберто Баджо, Зинедина Зидана, Алессандро Несты, Андрея Шевченко, Алессандро дель Пьеро, Паоло Мальдини и других звезд. Европейский опыт помог Гури осуществить мечту и наконец выиграть чемпионат с «Локомотивом».

По окончании карьеры Сергей признался, что не хотел бы жить в Риме. Обладателю Кубков Испании и Италии комфортнее на берегу маленькой реки под Минском, где он может прикармливать рыбу и травить байки про Тотти, Кафу и Капелло.

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Лига Европы УЕФА Гуренко: «У «Зенита» был шанс за счет подач, фолов, стандартов и «Газпрома», но это я так» 16/08/2018 В 21:39