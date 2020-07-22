«Кто-то считает меня мудаком, но я не обращаю внимания». Сарри одной фразой отшил критиков

Маурицио Сарри
Фото: Getty Images
Тренер «Ювентуса» верит в свои методы работы.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказа об отношении к критике.
«Наверное, некоторые люди считают меня мудаком. Но я не обращаю внимания. Вижу трудности, с которыми наша команда сталкивается в ежедневном режиме. Думаю, я располагаю большим объемом данных для анализа, чем те, кто критикует», – цитирует Сарри Goal.
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- «Ювентус» за четыре тура до финиша лидирует в турнирной таблице Серии A с 80 очками. У ближайшего преследователя – «Аталанты» – 74 балла.
- В последних четырех матчах «бьянконери» одержали лишь одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели поражение от «Милана» (2:4).
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